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Мощный шторм с ураганным ветром обрушился на юг Польши

В Силезском воеводстве без света остались 400 тысяч человек. Повалены деревья, сорваны крыши домов, пострадали десятки автомобилей. Известно о пяти пострадавших.

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