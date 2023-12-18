Мощный шторм в Аргентине: 13 человек погибли, десятки ранены

На Аргентину обрушился мощный шторм - провинция Буэнос-Айрес оказалась во власти грозы с крупным градом и сильным ветром до 39 м/с.

В результате непогоды 13 человек погибли, десятки ранены. Ураган ломал деревья и срывал крыши. Во многих городах до сих пор наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью. Ветер был настолько сильным, что сдвинул Boeing 737 со стоянки в международном аэропорту.