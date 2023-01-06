Мощный шторм в Калифорнии: 90 % населения находится под угрозой наводнения

В Калифорнии бушует сильный шторм: ураганный ветер и проливные дожди стали причиной массовых отключений электричества. Обесточено 180 тысяч домов. Скорость ветра местами превышает 200 километров в час. Из-за непогоды отменено около 70 авиарейсов в международном аэропорту Сан-Франциско. Есть погибшие. Для 90 процентов населения Калифорнии действуют предупреждения о наводнениях: на всей территории штата - режим чрезвычайного положения.