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Мощный шторм в Калифорнии: 90 % населения находится под угрозой наводнения
В Калифорнии бушует сильный шторм: ураганный ветер и проливные дожди стали причиной массовых отключений электричества. Обесточено 180 тысяч домов. Скорость ветра местами превышает 200 километров в час. Из-за непогоды отменено около 70 авиарейсов в международном аэропорту Сан-Франциско. Есть погибшие. Для 90 процентов населения Калифорнии действуют предупреждения о наводнениях: на всей территории штата - режим чрезвычайного положения.
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