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Мощный смерч в Одесской области подбросил парня в воздух

Кадры порывов ветра невероятной силы запечатлела камера наблюдения. На них ураган буквально подхватывает подростка. Он зависает в воздухе, после чего падает на асфальт. У мальчика травмы лица. Это, кстати, далеко не первый смерч в Украине за последнее время.

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