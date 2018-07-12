Мощный смерч в Одесской области подбросил парня в воздух

Кадры порывов ветра невероятной силы запечатлела камера наблюдения. На них ураган буквально подхватывает подростка. Он зависает в воздухе, после чего падает на асфальт. У мальчика травмы лица. Это, кстати, далеко не первый смерч в Украине за последнее время.