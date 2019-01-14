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Мощный снежный шторм обрушился на столицу США
В Вашингтоне сегодня отменены занятия в образовательных учреждениях. Местных жителей призывают не выезжать на дороги без особой необходимости. По прогнозам, за несколько часов в городе выпадет до четверти метра осадков. Ранее снегопады захватили штаты Миссури, Канзас и Вирджиния. Там деревья не выдерживают тяжести снега. В Колумбии высота снежного покрова за день достигла почти 30 сантиметров. Такого не было последние сто лет. Из-за падений травмы получили около 50 человек. Еще пятеро погибли в ДТП.
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