Мощный снежный шторм обрушился на столицу США

В Вашингтоне сегодня отменены занятия в образовательных учреждениях. Местных жителей призывают не выезжать на дороги без особой необходимости. По прогнозам, за несколько часов в городе выпадет до четверти метра осадков. Ранее снегопады захватили штаты Миссури, Канзас и Вирджиния. Там деревья не выдерживают тяжести снега. В Колумбии высота снежного покрова за день достигла почти 30 сантиметров. Такого не было последние сто лет. Из-за падений травмы получили около 50 человек. Еще пятеро погибли в ДТП.