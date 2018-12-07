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Мощный снежный шторм в США

Он затронул десятки миллионов людей. На трассах образовались многокилометровые пробки. В ряде районов наблюдаются сильные снегопады и обледенение. Более 20 штатов прочувствуют последствия стихии в виде сильных дождей.

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