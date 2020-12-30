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Мощный старт. Водитель "хендэ" удивил целый квартал

Не эффективно, зато эффектно. Водитель "хендэ" продемонстрировала, как за несколько секунд можно не только выехать из диагональной парковки, но и удивить целый квартал. Автоледи, видимо, пыталась тронуться с места постепенно, но вместо этого ударила по газам. В итоге за секунды разбит автомобиль и несколько стоящих рядом мотоциклов. Что стало причиной такого мощного старта - история умалчивает.

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