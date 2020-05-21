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Мощный тайфун "Амфан" бушует в Восточной Индии и Бангладеш

Погибли не менее 14 человек. Тысячи домов, мостов и набережных разрушены. Главный удар стихии принял на себя густонаселенный индийский штат Западная Бенгалия.

В Индии и Бангладеш эвакуированы свыше двух с половиной миллионов человек. Максимальная скорость порывов ветра достигает 265 километров в час. "Амфан" стал первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе с 1999 года. Тогда мощный циклон обрушился на побережье Ориссы и унес жизни более 9 тысяч человек.

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