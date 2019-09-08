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Мощный тайфун надвигается на Японию

Отменили уже более 100 авиарейсов. Планируется приостановка движения 117 поездов. В течение суток тайфун "Факсай" обрушится на островное государство с рекордной скоростью ветра 216 километров в час. По прогнозам, ветер и ливни могут усилиться, вызвав сильный шторм на море. Проливные дожди принесут до 300 миллиметров осадков в ближайшие сутки.

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