Мощный тайфун обрушился на Китай

Тайфун "Гаеми", атаке которого сперва подвергся Тайвань, теперь обрушил всю свою мощь на материковый Китай. В зоне бедствия проживают около 700 тысяч человек.

Во избежание трагических последствий власти вынуждены были эвакуировать 150 тысяч жителей прибрежных провинций.