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Мощный тайфун обрушился на Китай

Тайфун "Гаеми", атаке которого сперва подвергся Тайвань, теперь обрушил всю свою мощь на материковый Китай. В зоне бедствия проживают около 700 тысяч человек.

Во избежание трагических последствий власти вынуждены были эвакуировать 150 тысяч жителей прибрежных провинций.

Скорость ветра достигает 100 километров в час, при таких шквалах невозможны авиаперелеты, да и многие автомобильные трассы пришлось на время закрыть. В ряде городов затоплены улицы и дома.

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