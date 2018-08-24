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Мощный тайфун "Симарон" продолжает свое движение по югу Японии

Стихия оставляет за собой размытые дороги, затопленные районы и даже разрушения. В регионе без электричества остались свыше 130 тысяч домов. 12 человек пострадали. Есть пропавшие без вести. Отменены десятки авиарейсов. Власти продолжают эвакуацию населения в места временного размещения.

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