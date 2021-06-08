Мощный торнадо обрушился на американский штат Колорадо

Торнадо обрушился на американский штат Колорадо. Мощная воронка прошла более 20 километров. Сильные порывы ветра разрушили десятки домов и повредили городскую инфраструктру. Из строя вышли линии электропередачи,из-за короткого замыкания начался пожар. Урон нанесен и сельскому хозяйству. Угодья завалило обломками зданий, несколько животных погибли.