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Мощный торнадо обрушился на американский штат Колорадо

Торнадо обрушился на американский штат Колорадо. Мощная воронка прошла более 20 километров. Сильные порывы ветра разрушили десятки домов и повредили городскую инфраструктру. Из строя вышли линии электропередачи,из-за короткого замыкания начался пожар. Урон нанесен и сельскому хозяйству. Угодья завалило обломками зданий, несколько животных погибли.


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