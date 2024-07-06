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Мощный торнадо обрушился на Китай - есть погибшие

Мощный торнадо обрушился на Китай - есть погибшие

Мощный торнадо пронесся по востоку Китая. Погибли 5 человек и еще более 80 получили травмы.

Больше всего от разгула стихии пострадал уезд Дунмин в провинции Шаньдун. Там вихри срывали с домов крыши, поднимали в воздух машины и деревья. Повреждения получили многочисленные частные дома и различные постройки.

Специалисты в настоящее время проводят оценку ущерба. Спасатели разбирают завалы. Местные жители говорят, что торнадо местами достигал в ширину порядка 1,5 км.

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