Мощный торнадо обрушился на Китай - есть погибшие

Мощный торнадо пронесся по востоку Китая. Погибли 5 человек и еще более 80 получили травмы.

Больше всего от разгула стихии пострадал уезд Дунмин в провинции Шаньдун. Там вихри срывали с домов крыши, поднимали в воздух машины и деревья. Повреждения получили многочисленные частные дома и различные постройки.