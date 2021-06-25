Мощный торнадо разрушил 7 населенных пунктов в Чехии

Непогода в Чехии оставила после себя страшную разруху: сразу несколько населенных пунктов на юго-востоке страны выглядят, как после войны. Ночью здесь прошелся мощнейший торнадо. Кадры огромного вихря, сметающего все на своем пути, попали на видео очевидцев. Погибли 3 человека, более 300 пострадали. Сообщается о пропавших без вести. Все силы спасательных служб страны направлены в пострадавшие регионы.