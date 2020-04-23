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Мощный торнадо в США

Мощный торнадо обрушился на Оклахому. Стихия унесла жизни двух человек, подсчет пострадавших еще ведется. Непогода разрушила дома и инфраструктуру. Сильно повреждены завод металлопродукции, а также епархия католического архиепископа города Оклахома-Сити. Сейчас в регионе идут восстановительные работы.

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