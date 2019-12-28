Мощный тропический циклон обрушился на Фиджи

Эвакуировано более 2 тысяч человек, есть пропавшие без вести. Порывы ветра достигают 140 километров в час. Стихия уже разрушила несколько домов, некоторые из них и вовсе затоплены, в нескольких районах отключена электроэнергия. Сегодня более 70 авиарейсов по направлению в регион отменены или были задержаны. В населенных пунктах, расположенных в низинах или вблизи крупных рек, существует угроза наводнений.



