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Мощный циклон обрушился на Египет. Погибли 5 человек

Мощный циклон обрушился на Египет. Стихия обернулась подтоплениями, грозами и песчаными бурями. Погибли 5 человек. Власти страны приняли решение закрыть все школы и госучреждения до конца недели. Многим жителям Египта рекомендовано не покидать свои дома. Временно был закрыт международный аэропорт Луксора, а также порты в Александрии, Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.

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