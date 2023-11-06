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Мощный циклон обрушился на Приморье
Мощный циклон, пришедший с Японского моря, обрушился на Приморский край России. В регионе идут ледяные ливни, на севере - снег. Во Владивостоке уже выпали две месячные нормы осадков. А в Лесозаводске из-за ледяного дождя без электричества остались свыше 2 тысяч человек. Школы переведены на дистанционное обучение. Синоптики прогнозируют такую погоду в регионе и сегодня, а во вторник, 7 ноября, сильное похолодание.
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