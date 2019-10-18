Мощный циклон в США

Мощный ветер в США обесточил 500 000 домов! Циклон накрыл северо-восток Америки. В семи штатах повалены деревья и повреждены линии электропередачи. Порывы ветра местами достигали 145 километров в час. В нью-йоркском аэропорту Ла Гуардия самолеты отправляются с задержками.