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Мощный ураган несется к побережью Мексики
Мощный ураган вот-вот обрушится на Мексику. Стихии присвоена максимальная - пятая категория опасности. На юго-западном побережье страны введен режим ЧП. Отменены занятия в школах и детских садах. В штате Халиско циклон уже спровоцировал наводнение. По словам синоптиков, это лишь начало. Ураган "Уилла" принесет в регион обильные осадки, высокие волны и мощный ветер порывами до 260 километров в час. На случай схода оползней и наводнений в стране мобилизованы сотни сотрудников экстренных служб и спасателей.
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