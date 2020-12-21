Мощный ураган обрушился на Фиджи

Мощный ураган "Яса" обрушился на Фиджи. Погибли 4 человека. Полностью разрушен остров Киа. Еще в одном регионе люди также лишились крова над головой, не хватает пресной воды и продуктов, повреждены линии связи. Помощь нуждающимся оказывают добровольцы Красного Креста. Волонтеры опасаются распространения болезней. На помощь свои ВВС направила Австралия.