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Мощный ураган обрушился на Фиджи

Мощный ураган "Яса" обрушился на Фиджи. Погибли 4 человека. Полностью разрушен остров Киа. Еще в одном регионе люди также лишились крова над головой, не хватает пресной воды и продуктов, повреждены линии связи. Помощь нуждающимся оказывают добровольцы Красного Креста. Волонтеры опасаются распространения болезней. На помощь свои ВВС направила Австралия.

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