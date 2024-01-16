Мощный ураган обрушился на острова в Индийском океане - введен комендантский час

Ураган обрушился на острова в Индийском океане. На Маврикии введен комендантский час, сообщается об одном погибшем. В некоторых районах проведена эвакуация.Главный аэропорт прекратил работу.

На соседнем Реюнь-Оне около четверти домохозяйств остались без электричества и десятки тысяч домов - без воды. Высота волн местами достигала восьми метров.