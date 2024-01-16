3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Мощный ураган обрушился на острова в Индийском океане - введен комендантский час
Ураган обрушился на острова в Индийском океане. На Маврикии введен комендантский час, сообщается об одном погибшем. В некоторых районах проведена эвакуация.Главный аэропорт прекратил работу.
На соседнем Реюнь-Оне около четверти домохозяйств остались без электричества и десятки тысяч домов - без воды. Высота волн местами достигала восьми метров.
Улицы затоплены, машины оказались практически полностью в воде. Интернет и мобильная связь не работают.