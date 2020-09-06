ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мощный ураган прошелся по территории Польши

Погиб один человек, еще четыре получили ранения. Мужчина погиб, когда на крышу его автомобиля свалилось сломанное дерево. Сегодня около 4 тысяч домохозяйств страны остаются без электроснабжения. Спасатели выезжали по экстренным вызовам более шести сотен раз.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все