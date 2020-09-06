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Мощный ураган прошелся по территории Польши
Погиб один человек, еще четыре получили ранения. Мужчина погиб, когда на крышу его автомобиля свалилось сломанное дерево. Сегодня около 4 тысяч домохозяйств страны остаются без электроснабжения. Спасатели выезжали по экстренным вызовам более шести сотен раз.
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