Мощный ураган прошелся по территории Польши

Погиб один человек, еще четыре получили ранения. Мужчина погиб, когда на крышу его автомобиля свалилось сломанное дерево. Сегодня около 4 тысяч домохозяйств страны остаются без электроснабжения. Спасатели выезжали по экстренным вызовам более шести сотен раз.