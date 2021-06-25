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Ураган в Германии - порывы ветра сорвали крыши с домов и оборвали линии электропередачи

Сильнейший ураган обрушился на север Германии. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 2 человека. На автомобили обрушились деревья. Мощные порывы ветра сорвали крыши с домов и оборвали линии электропередачи. Улицы города Баден-Вюртемберге затоплены водой и покрыты градом. Стихия привела к сбоям в работе транспорта. Затопленные пути сделали невозможным железнодорожное сообщение. Серьезный ущерб ураган нанес и сельскому хозяйству в некоторых регионах страны.


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