Ураган в Германии - порывы ветра сорвали крыши с домов и оборвали линии электропередачи

Сильнейший ураган обрушился на север Германии. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 2 человека. На автомобили обрушились деревья. Мощные порывы ветра сорвали крыши с домов и оборвали линии электропередачи. Улицы города Баден-Вюртемберге затоплены водой и покрыты градом. Стихия привела к сбоям в работе транспорта. Затопленные пути сделали невозможным железнодорожное сообщение. Серьезный ущерб ураган нанес и сельскому хозяйству в некоторых регионах страны.