Мощный взрыв этой ночью прогремел у здания суда в Лондондерри (Северная Ирландия). Сообщается, что был заминирован припаркованный неподалеку автомобиль. К счастью, пострадавших нет. Рядом с местом ЧП полиция обнаружила еще одну подозрительную машину. Из близлежащих домов в срочном порядке эвакуировали людей. Ведется следствие. Глава МИД Республики Ирландия в своем Twitter уже назвал произошедшее как террористический акт.