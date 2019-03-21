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Мощный взрыв на химзаводе в Китае в городе Яньчен

Информации о количестве жертв пока нет. Были повреждены десятки авто и соседние здания. Причина ЧП пока неизвестна. Есть версия, что его спровоцировало землетрясение. Химическое предприятие специализировалось на производстве пестицидов.

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