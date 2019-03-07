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Мощный взрыв прогремел на автобусной остановке в Индии

Серьезные ранения получили несколько десятков человек, некоторые госпитализированы в критическом состоянии. Полицейские утверждают, что причиной взрыва стала брошенная в сторону остановки граната. По другой версии, взрывчатка была заложена под автобусом. ЧП произошло в районе Кашмира. Напомним, там сейчас напряженная обстановка. На прошлой неделе ВВС Индии и Пакистана обменялись воздушными ударами.

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