Мощный взрыв прогремел на автобусной остановке в Индии

Серьезные ранения получили несколько десятков человек, некоторые госпитализированы в критическом состоянии. Полицейские утверждают, что причиной взрыва стала брошенная в сторону остановки граната. По другой версии, взрывчатка была заложена под автобусом. ЧП произошло в районе Кашмира. Напомним, там сейчас напряженная обстановка. На прошлой неделе ВВС Индии и Пакистана обменялись воздушными ударами.