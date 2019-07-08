Мощный взрыв прогремел на азотном заводе в Турции

По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы публикуют в соцсетях ролики, на которых видно, как над заводом поднимаются густые клубы желто-оранжевого дыма. Он застилает и соседние районы. На дорогах плохая видимость. Причины ЧП устанавливаются. На месте работают правоохранители, медики и пожарные. Эксперты выясняют уровень опасности для населения и окружающей среды.