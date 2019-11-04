Мощный взрыв прогремел на севере Индии

Неизвестные привели в действие гранату на рынке города Сринагар. В результате атаки ранения получили свыше 10 человек. В основном это женщины. Преступникам удалось скрыться с места ЧП. Ведется их поиск. Пока ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.