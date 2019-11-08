Мощный взрыв прогремел на шахте в Германии

Мощный взрыв прогремел на шахте в федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии. Более 3 десятков рабочих оказались заблокированными на глубине около 700 метров. 2 человека пострадали. По данным спасателей, шахтеры которые попали в западню, находятся в безопасном месте. Сейчас их пытаются достать на поверхность.



