Мощный взрыв прогремел на свадебной церемонии в Афганистане

Погибли 5 человек, более 40 пострадали. По информации полиции, подрывником оказался 13-летний подросток. Его целью, по всей видимости, был погибший командир проправительственной милиции, который и организовывал свадьбу. Ответственность за нападение пока ни одна из группировок на себя не взяла.



