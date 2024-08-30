Мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода в Германии

Мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода компании Diehl Defense в германском Тройсдорфе. Ранены как минимум двое сотрудников, они госпитализированы.

Следствие называет причиной инцидента производственную аварию. На месте ЧП работают спасательные вертолеты, но пробраться внутрь экстренные службы пока не могут.