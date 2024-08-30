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Мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода в Германии
Мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода компании Diehl Defense в германском Тройсдорфе. Ранены как минимум двое сотрудников, они госпитализированы.
Следствие называет причиной инцидента производственную аварию. На месте ЧП работают спасательные вертолеты, но пробраться внутрь экстренные службы пока не могут.
Данная оборонная компания производит ракеты малой и средней дальности IRIS-T, которые Германия передавала Украине в качестве военной помощи.
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