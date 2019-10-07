Мощный взрыв прогремел в афганском Джелалабаде рядом с микроавтобусом с военными

Бомба была заложена в трехколесном транспортном средстве, похожем на рикшу. Погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 30 получили ранения. Состояние многих оценивается как критическое. Среди жертв новобранцы, мирные жители, в том числе дети. Ни одна группировка пока не взяла ответственность за нападение.