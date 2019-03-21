Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана

Террорист-смертник подорвал себя у храма, где люди собрались для празднования Навруза. Во время атаки погибли 6 человек, еще 23 ранены. Очевидцы говорят, что взрыв мог быть связан с ракетным обстрелом. Ряд СМИ сообщает о трех ракетах, выпущенных по одному из районов Кабула.