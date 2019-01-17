Мощный взрыв прогремел в столице Грузии

Накануне вечером в девятиэтажном доме на окраине Тбилиси (по предварительным данным) произошла утечка газа. Погибли 4 человека, в том числе четырехлетний ребенок. Еще 7 человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы. Жителей эвакуировали. Власти Грузии объявили сегодня траур по погибшим.