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Мощный взрыв прогремел в столице Грузии

Накануне вечером в девятиэтажном доме на окраине Тбилиси (по предварительным данным) произошла утечка газа. Погибли 4 человека, в том числе четырехлетний ребенок. Еще 7 человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы. Жителей эвакуировали. Власти Грузии объявили сегодня траур по погибшим.

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