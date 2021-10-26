Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах

Мощный взрыв в жилом доме в Набережных Челнах. Ранено 5 человек. Спустя два часа после трагедии спасателям удалось достать из-под обломков 22-летнюю девушку. Однако пострадавшая скончалась в больнице. Разрушены 6 квартир. По предварительным данным, пенсионеру была приостановлена подача газа за неуплату, он попытался самостоятельно подключиться к трубе. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.