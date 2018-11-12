Мощный взрыв совершил смертник в Кабуле возле полицейского КПП

10 человек погибли, есть пострадавшие. Участники митинга требовали от правительства принятия мер безопасности в провинции Газни после нападений талибов на уезды Джагори и Малистан, приведших к гибели мирных жителей и военнослужащих. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".