Мощный взрыв в Афганистане - есть жертвы

Мощный взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад. По сообщениям очевидцев, есть погибшие и раненые. Их количество уточняется. По данным местного агентства, взрыв произошел вблизи полицейского участка в районе Шах Бурхан Ага. В ведомстве отметили, что было подорвано транспортное средство представителей правительства. В настоящий момент идет перестрелка между талибами и, предположительно, боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане".



Взрывы прогремели и вчера в Кабуле. Погибли более 20 человек, десятки пострадали. Известно, что атаку провели террористы-смертники. После взрыва в здание проникла вооруженная группа. Началась перестрелка с силами талибов.