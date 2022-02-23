Мощный взрыв в Луганске - власти региона охарактеризовали случившееся как теракт

Мощный взрыв в районе троллейбусного депо прогремел в Луганске. Власти региона охарактеризовали случившееся как теракт. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Информации о пострадавших пока не поступало. Ранее Народная милиция ЛНР уже назвала терактом обстрел автомобиля Вооруженными силами Украины. В результате инцидента тогда погибли два мирных жителя.