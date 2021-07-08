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Мощный взрыв в порту Дубая

Взрыв в порту Дубая. В одном из контейнеров на борту нефтяного танкера находились легковоспламеняющиеся материалы. На судне произошел пожар, после чего контейнер взорвался. Момент ЧП попал на камеры очевидцев.

К счастью, людей успели вовремя эвакуировать. Никто не пострадал. На данный момент пламя взято под контроль. Оценивается масштаб ущерба.


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