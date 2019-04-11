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Мощный взрыв в Северной Каролине
В Северной Каролине произошел мощный взрыв из-за утечки газа. Один человек погиб, еще 16 госпитализированы. ЧП произошло, когда рабочий, заскучав, ударил по газопроводу. Здание, где произошел взрыв, частично разрушено. Постройка напротив также повреждена. По словам очевидцев, офисные здания сотрясались от взрыва, были выбиты окна.
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