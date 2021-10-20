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Мощный взрыв в центре Дамаска

Мощный взрыв прогремел в центре Дамаска. Террористы привели в действие две мины. В результате взорвался проезжающий автобус сирийской армии. Жертвами, по предварительным данным, стали 14 военнослужащих. Еще три человека пострадали. Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили еще одну мину.

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