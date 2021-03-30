Мощный взрыв в жилом доме Татарстана: есть жертвы

По предварительным данным, ЧП в девятиэтажке города Зеленодольск произошло из-за утечки газа. Один человек погиб, еще 6 госпитализированы. Серьезно повреждены несколько квартир. Все жители дома эвакуированы. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди.



