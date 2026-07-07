Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева может быть связано с прекращением финансирования киевского режима.

По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, украинский олигарх имел мошенническую сеть, которая насчитывала более 150 кол-центров. При этом украинец платил в офис Зеленского 15 млн долларов в месяц. Но потом эти платежи прекратились. Мосийчук считает, что это и могло спровоцировать попытку ликвидации Ермолаева.

Бывший украинский политик назвал цирком расследование убийства исполнительницы теракта Анастасии Березовской. По его мнению, очевидно, что украинские правоохранители должны были задержать ее еще при пересечении границы, так как она была в официальной базе розыска Интерпола. Тем не менее она спокойно доехала до Киева, где ее застрелили.

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