Москва и Киев на переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными

В Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины. Он продлился около двух часов, на повестке дня были территориальные вопросы, гарантии безопасности и гуманитарные аспекты урегулирования конфликта, в том числе обмен пленными.

Центральной темой стала тема европейской системы безопасности. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, выступая перед журналистами.

Владимир Мединский, помощник президента России:

"Вся действовавшая после Ялты система работает очень плохо, а на Украине просто прорвался гнойник. Надо лечить весь организм, пластырем не обойдешься. Мы обменялись позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. Миру нужна новая, справедливая система безопасности - не в ущерб отдельным странам".

Глава российской делегации также отметил, что Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут скоро оглашены.

Он также подчеркнул, что детали переговорного процесса до достижения договоренностей публично не обсуждаются.

На вопрос касательно присутствия европейских представителей в Абу-Даби Мединский заявил, что общения с ними не было, их статус неясен и ни одной мирной инициативы они не представили.

В пример европейцам он поставил посланников США, у которых посоветовал поучиться реализму и желанию мира.