Москва и Подмосковье подверглись беспрецедентной атаке беспилотников ВСУ. На всех рубежах силами ПВО уничтожено рекордное количество - более 1600 дронов, из которых 450 сбиты на подлете к российской столице.

По заявлению мэра Сергея Собянина, налет планировался для срыва парламентских выборов, однако дестабилизировать обстановку не удалось.

К сожалению, избежать жертв не получилось: в Московской области погибли два человека, шестеро ранены. В Раменском округе и Котельниках повреждены жилые многоэтажки, откуда эвакуировали сотни жильцов.

Также под удар попали складские комплексы в Софьине и объект на территории НПЗ в Капотне. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.