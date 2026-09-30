Посольство России в Брюсселе направило НАТО официальное предупреждение. В документе Москва заявила, что любые попытки изолировать Калининградскую область приведут к прямому вооруженному столкновению.

Россия применит весь арсенал средств, включая ядерное оружие. Причина - беспрецедентный рост военной активности НАТО у границ, включая учения с отработкой наступательных сценариев.

Официальный представитель НАТО Алисон Харт подчеркнула, что альянс в очередной раз обозначил свой статус исключительно как "оборонительный", а его деятельность не представляет угрозы для Российской Федерации.



В этом же послании НАТО заявило: поставки вооружений Украине продолжатся.