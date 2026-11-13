Москва призывает США и Европу оказать влияние на Украину для реализации гумоперации в Константиновке

Москва призывает США и Европу оказать влияние на Украину для реализации гуманитарной операции в Константиновке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул: инициатива направлена на то, чтобы дать возможность мирным жителям, которые еще находятся в городе, выйти оттуда и уехать, куда они захотят. Для этого нужно разминировать все подъездные пути и обеспечить безопасность как для горожан, так и для участников гуманитарного конвоя.