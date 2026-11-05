Москва раскрыла состав делегации для переговоров с Меланией Трамп

Первая леди США Мелания Трамп проведет встречу в Белом доме с представителями Москвы и Киева.

Дмитрий Песков раскрыл, кто войдет в состав российской делегации. Это будут спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Согласно программе визита, обнародованной в СМИ, отдельным пунктом визита станет заявление Мелании Трамп о прекращении огня в Алешках Херсонской области, достичь которого удалось при ее непосредственном содействии.