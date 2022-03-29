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Москва делает два шага навстречу Украине - итоги переговоров в Стамбуле
Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились спустя 3 часа. По сообщениям СМИ, украинская делегация покинула место переговоров мимо прессы со словами: "Не останавливаемся".
Представитель Украины Давид Арахамия отметил, что гарантами безопасности для страны по итогам встречи могут стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль.
Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что переговоры прошли конструктивно. И Москва делает два шага навстречу Украине по деэскалации конфликта. Замминистра обороны России сообщил о сокращении боевых действий.
Прошедшие в Стамбуле переговоры стали первой очной встречей делегаций России и Украины с 7 марта.
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