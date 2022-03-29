Москва делает два шага навстречу Украине - итоги переговоров в Стамбуле

Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились спустя 3 часа. По сообщениям СМИ, украинская делегация покинула место переговоров мимо прессы со словами: "Не останавливаемся".



Представитель Украины Давид Арахамия отметил, что гарантами безопасности для страны по итогам встречи могут стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль.